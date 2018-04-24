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Південна Корея і КНДР практично завершили підготовку до зустрічі лідерів двох країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Республіка Корея і КНДР практично завершили приготування до саміту лідерів двох країн, який відбудеться 27 квітня на південній стороні прикордонного пункту Пханмунджом. Про це повідомляє УНН з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.

Південна Корея і КНДР практично завершили підготовку до зустрічі лідерів двох країн

За словами представника адміністрації президента Південної Кореї, сторони погодили найдрібніші деталі і у середу проведуть фінальну репетицію церемонії зустрічі Мун Чже Іна і Кім Чен Ина.

За даними агентства Yonhap, служби протоколу лідерів двох країн розписали порядок дій 27 квітня буквально по секундах. Для кожної дії, включаючи перше рукостискання лідерів, встановлено точний час, а для всіх пересувань — певний маршрут.

З огляду на майбутню зустріч лідерів сторони, швидше за все, не будуть проводити телефонну розмову за допомогою відкритої минулого тижня між ними телефонної лінії, зазначає джерело Yonhap. “Цей жест у першу чергу символічний, і ми схиляємося до думки, що він не особливо потрібен перед особистою зустріччю глав двох Корей”, — цитує його слова агентство.

Як повідомляв УНН, в Білому домі побоюються, що заяви Кім Чен Ина можуть виявитися пасткою.

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