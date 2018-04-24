Южная Корея и КНДР практически завершили подготовку к встрече лидеров двух стран
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Республика Корея и КНДР практически завершили приготовления к саммиту лидеров двух стран, который состоится 27 апреля на южной стороне пограничного пункта Пханмунджом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.
По словам представителя администрации президента Южной Кореи, стороны согласовали мельчайшие детали и в среду проведут финальную репетицию церемонии встречи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына.
По данным агентства Yonhap, службы протокола лидеров двух стран расписали порядок действий 27 апреля буквально по секундам. Для каждого действия, включая первое рукопожатие лидеров, установлено точное время, а для всех передвижений — определенный маршрут.
Учитывая предстоящую встречу лидеров стороны, скорее всего, не будут проводить телефонный разговор с помощью открытой на прошлой неделе между ними телефонной линии, отмечает источник Yonhap. “Этот жест в первую очередь символический, и мы склоняемся к мнению, что он не особо нужен перед личной встречей глав двух Корей”, — цитирует его слова агентство.
Как сообщал УНН, в Белом доме опасаются, что заявления Ким Чен Ына могут оказаться ловушкой.