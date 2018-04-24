Южная Корея и КНДР практически завершили подготовку к встрече лидеров двух стран

По словам представителя администрации президента Южной Кореи, стороны согласовали мельчайшие детали и в среду проведут финальную репетицию церемонии встречи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына.

По данным агентства Yonhap, службы протокола лидеров двух стран расписали порядок действий 27 апреля буквально по секундам. Для каждого действия, включая первое рукопожатие лидеров, установлено точное время, а для всех передвижений — определенный маршрут.

Учитывая предстоящую встречу лидеров стороны, скорее всего, не будут проводить телефонный разговор с помощью открытой на прошлой неделе между ними телефонной линии, отмечает источник Yonhap. “Этот жест в первую очередь символический, и мы склоняемся к мнению, что он не особо нужен перед личной встречей глав двух Корей”, — цитирует его слова агентство.

Как сообщал УНН, в Белом доме опасаются, что заявления Ким Чен Ына могут оказаться ловушкой.