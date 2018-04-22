The Washington Post: в Білому домі побоюються, що заяви Кім Чен Ина можуть виявитися пасткою
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Помічники президента США Дональда Трампа скептично ставляться до заяв лідера КНДР Кім Чен Ина про припинення ракетно-ядерних випробувань, побоюючись, що Пхеньян хоче створити ілюзію готовності йти на компроміс. Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріал, опублікований виданням The Washington Post.
За даними видання, в Білому домі “в приватному спілкуванні скептично реагують на заяви Північної Кореї про плани заморозити випробування ядерної зброї, попереджаючи, що диктатор Кім Чен Ин може поставити пастку і пообіцяти не відмовлятися від жорсткої лінії перед можливим самітом двох лідерів”. Помічники Трампа відзначають, що лідер КНДР не взяв на себе жодних прямих зобов’язань.
У команді Трампа також вважають, що Кім Чен Ин має намір запропонувати “скромні обіцянки”, від яких можна потім відмовитися, натомість на створення, як стверджують джерела газети, “ілюзії, що він розумніший” і готовий йти на компроміс. Сполученим Штатам тепер буде важче з політичної точки зору відкидати вимоги КНДР, пише газета.
За її інформацією, в Білому домі заяви Кім Чен Ина розглядаються як спроба домогтися пом’якшення економічних санкцій. Однак в адміністрації стверджують, що там добре пам’ятають, як Пхеньян колись порушував домовленості, домігшись зняття обмежень.
Як заявив в суботу Кім Чен Ин за підсумками пленарної сесії ЦК Трудової партії Кореї, КНДР припиняє ядерні та ракетні випробування і приєднується до глобального процесу ядерного роззброєння у відповідності зі своєю новою стратегією побудови соціалістичної економіки.