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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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The Washington Post: в Белом доме опасаются, что заявления Ким Чен Ына могут оказаться ловушкой

Киев • УНН

 • 11172 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Помощники президента США Дональда Трампа скептически относятся к заявлениям лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении ракетно-ядерных испытаний, опасаясь, что Пхеньян хочет создать иллюзию готовности идти на компромисс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на материал, опубликованный изданием The Washington Post.

The Washington Post: в Белом доме опасаются, что заявления Ким Чен Ына могут оказаться ловушкой

По данным издания, в Белом доме “в частном общении скептически реагируют на заявления Северной Кореи о планах заморозить испытания ядерного оружия, предупреждая, что диктатор Ким Чен Ын может поставить ловушку и пообещать не отказываться от жесткой линии перед возможным саммитом двух лидеров”. Помощники Трампа отмечают, что лидер КНДР не взял на себя никаких прямых обязательств.

В команде Трампа также считают, что Ким Чен Ын намерен предложить “скромные обещания”, от которых можно потом отказаться, но на создание, как утверждают источники газеты, “иллюзии, что он умнее” и готов идти на компромисс. Соединенным Штатам теперь будет труднее с политической точки зрения отвергать требования КНДР, пишет газета.

По ее информации, в Белом доме заявления Ким Чен Ына рассматриваются как попытка добиться смягчения экономических санкций. Однако в администрации утверждают, что там хорошо помнят, как Пхеньян когда-то нарушал договоренности, добившись снятия ограничений.

Как заявил в субботу Ким Чен Ын по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи, КНДР прекращает ядерные и ракетные испытания и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построения социалистической экономики.

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