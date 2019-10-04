Питання щодо прослушки і обшуків нардепів винесуть в новий законопроект – Монастирський
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Сьогодні до парламенту буде внесений окремий законопроект, який визначатиме порядок і процедуру проведення обшуків і встановлення прослушки у народних депутатів. Про це розповів голова комітету ВРУ з питань забезпечення правоохоронної діяльності Денис Монастирський журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
“Оскільки саме ця позиція розділила залу і було багато зауважень до того, яким чином це має відбуватись, ми сьогодні реєструємо законопроект, де винесли ці норми, які будуть стосуватися проведення обшуку, негласних слідчих дій і затримання народних депутатів”, — зазначив Монастирський.
За його словами, підпише депутатський законопроект фракція “Слуга народу”.
При цьому він додав, що виокремлення в інший закон норми щодо прослушки і обшуків нардепів стало компромісом ухвалення законопроекту 1009, в попередньому тексті якого ці норми містились раніше. Раніше навколо цих норм, за його словами, було “дуже багато спекуляцій”.
Він уточнив, що в новому законопроекті щодо нардепів погоджувати відповідні клопотання має Генпрокурор, а рішення ухвалювати суддя апеляційного суду, оскільки норма про депутатську недоторканість була скасована.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон № 1009 щодо змін до Кримінального процесуального законодавства, підтримавши скасування “правки Лозового” і надання права на самостійне прослуховування Державному бюро розслідувань і Національному антикорупційному бюро, який розглядала у повторному другому читанні.