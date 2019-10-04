Вопрос о прослушки и обысков нардепов вынесут в новый законопроект - Монастырский
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Сегодня в парламент будет внесен отдельный законопроект, который будет определять порядок и процедуру проведения обысков и установление прослушки у народных депутатов. Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности Денис Монастырский журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
“Поскольку именно эта позиция разделила зала и было много замечаний к тому, каким образом это должно происходить, мы сегодня регистрируем законопроект, где вынесли эти нормы, которые будут касаться проведения обыска, негласных следственных действий и задержания народных депутатов”, — отметил Монастырский.
По его словам, подпишет депутатский законопроект фракция “Слуга народа”.
При этом он добавил, что выделение в другой закон нормы о прослушки и обысков нардепов стало компромиссом принятия законопроекта 1009, в предыдущем тексте которого эти нормы содержались ранее. Ранее вокруг этих норм, по его словам, было “очень много спекуляций”.
Он уточнил, что в новом законопроекте касательно нардепов согласовать соответствующие ходатайства должен Генпрокурор, а решение принимать судья апелляционного суда, поскольку норма о депутатской неприкосновенности была отменена.
Напомним, Верховная Рада приняла закон № 1009 об изменениях в Уголовно процессуальное законодательство, поддержав отмены “поправки Лозового” и предоставление права на самостоятельное прослушивание Государственном бюро расследований и Национальном антикоррупционном бюро, который рассматривала в повторном втором чтении.