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Вопрос о прослушки и обысков нардепов вынесут в новый законопроект - Монастырский

Киев • УНН

 • 9722 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Сегодня в парламент будет внесен отдельный законопроект, который будет определять порядок и процедуру проведения обысков и установление прослушки у народных депутатов. Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности Денис Монастырский журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

Вопрос о прослушки и обысков нардепов вынесут в новый законопроект - Монастырский

“Поскольку именно эта позиция разделила зала и было много замечаний к тому, каким образом это должно происходить, мы сегодня регистрируем законопроект, где вынесли эти нормы, которые будут касаться проведения обыска, негласных следственных действий и задержания народных депутатов”, — отметил Монастырский.

По его словам, подпишет депутатский законопроект фракция “Слуга народа”.

При этом он добавил, что выделение в другой закон нормы о прослушки и обысков нардепов стало компромиссом принятия законопроекта 1009, в предыдущем тексте которого эти нормы содержались ранее. Ранее вокруг этих норм, по его словам, было “очень много спекуляций”.

Он уточнил, что в новом законопроекте касательно нардепов согласовать соответствующие ходатайства должен Генпрокурор, а решение принимать судья апелляционного суда, поскольку норма о депутатской неприкосновенности была отменена.

Напомним, Верховная Рада приняла закон № 1009 об изменениях в Уголовно процессуальное законодательство, поддержав отмены “поправки Лозового” и предоставление права на самостоятельное прослушивание Государственном бюро расследований и Национальном антикоррупционном бюро, который рассматривала в повторном втором чтении.

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