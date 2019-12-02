Питання прямого постачання газу з РФ в Україну залежить від компенсації боргів - Оржель
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Питання щодо прямого постачання до України газу з Росії пов'язане з компенсацією боргів за підсумками арбітражів. Про це під час брифінгу в понеділок сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.
"Це вже не секрет, що Російська сторона хоче пакетну домовленість. Пакетна домовленість передбачає не тільки обсяги транспортування і транзитний договір, а також вони ставлять питання про постачання в Україну. Ми, відповідно, ставимо питання, що вже зафіксовані відповідні зобов'язання на рівні арбітражів. Якщо це пов'язано з прямим постачанням, то пряме постачання ми пов'язуємо безпосередньо з компенсацією цих боргів. Якщо ми говоримо про обсяги постачання і строк, ми максимально координуємося з цього питання з європейською стороною, тому що це для них також критично важливі моменти", - сказав він.
Зі слів міністра, для того щоб приймати кінцеве рішення щодо обсягів та строків компенсації, уряд має відпрацювати і технічні моменти.
Нагадаємо, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель сподівається, що черговий раунд тристоронніх газових переговорів між Україною, Росією і Європейським Союзом відбудеться 5 грудня.