Вопрос прямых поставок газа из РФ в Украину зависит от компенсации долгов - Оржель

"Это уже не секрет, что Российская сторона хочет пакетную договоренность. Пакетная договоренность предусматривает не только объемы транспортировки и транзитный договор, а также они ставят вопрос о поставках в Украину. Мы, соответственно, ставим вопрос, что уже зафиксированы соответствующие обязательства на уровне арбитражей. Если это связано с прямыми поставками, то прямые поставки мы связываем непосредственно с компенсацией этих долгов. Если мы говорим об объемах поставок и сроке, мы максимально координируемся по этому вопросу с европейской стороной, потому что это для них также критически важные моменты", - сказал он.

По словам министра, для того чтобы принимать окончательное решение по объемам и срокам компенсации, правительство должно отработать и технические моменты.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель надеется, что очередной раунд трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Россией и Европейским Союзом состоится 5 декабря.