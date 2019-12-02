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Оржель назвав очікувану дату тристоронніх переговорів щодо газу

Оржель назвав очікувану дату тристоронніх переговорів щодо газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель сподівається, що черговий раунд тристоронніх газових переговорів між Україною, Росією і Європейським Союзом відбудеться 5 грудня – водночас російська сторона наразі не підтвердила дату. Про це Оржель заявив у понеділок на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

"Ми готові до перемовин кожен день. І українська, і європейська сторона готові до перемовин кожен день… Які найближчі дати? Я маю надію, що це може бути попередньо 5 грудня. Але, знов таки, дві сторони готові в будь-який момент", - сказав міністр.

На уточнююче питання журналіста, чи не завадить зустрічі те, що міністр енергетики РФ Олександр Новак в цей день матиме переговори з ОПЕК, Оржель зауважив, що російська сторона ще не підтвердила дату зустрічі.

"Кожен день обговорюється, коли це можливо. Я думаю, що, зважаючи на те, що дві сторони, як я сказав, готові до перемовин і готові відкласти інші важливі справи для перемовин: наскільки мені відомо, європейська сторона готова до 5 числа. Давайте будемо дивитись, яку дату підтвердить російська сторона", - додав він.

Нагадаємо, минулого тижня у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу за участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, голови правління ПАТ “Газпром” Олексія Міллера, керівників НАК “Нафтогаз України” і ТОВ “Оператор газотранспортної системи України”.

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