Після вибуху біля Дамаску - уся Сирія залишилася без світла

“Вибух на Арабському газопроводі між районами Думайра і Адри в провінції Дамаск привів до загального відключення електрики в Сирії”, — передає телебачення слова міністра електроенергії Сирії Зухейра Харбутлі.

Як зазначає телебачення, міністр нафти і мінеральних ресурсів Сирії Алі Ганем заявив, що вибух на газопроводі, що постачає південний регіон країни, “міг бути терористичним актом”.

Міністр підкреслив, що три станції були виведені з ладу в результаті вибуху. За його словами, фахівці працюють над усуненням несправностей і відновленням електропостачання.

Як писав УНН, Сполучені Штати готують нові санкції проти Сирії.