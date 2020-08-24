Після вибуху біля Дамаску - уся Сирія залишилася без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Вибух газопроводу в районі Дамаска привів до загального відключення електрики в Сирії, повідомляє державне телебачення з посиланням на міністерство енергетики, в Міннафти не виключають, що це міг бути теракт, пише УНН з посиланням на сирійське агентство SANA.
“Вибух на Арабському газопроводі між районами Думайра і Адри в провінції Дамаск привів до загального відключення електрики в Сирії”, — передає телебачення слова міністра електроенергії Сирії Зухейра Харбутлі.
Як зазначає телебачення, міністр нафти і мінеральних ресурсів Сирії Алі Ганем заявив, що вибух на газопроводі, що постачає південний регіон країни, “міг бути терористичним актом”.
Міністр підкреслив, що три станції були виведені з ладу в результаті вибуху. За його словами, фахівці працюють над усуненням несправностей і відновленням електропостачання.
Як писав УНН, Сполучені Штати готують нові санкції проти Сирії.