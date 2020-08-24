После взрыва возле Дамаска - вся Сирия осталась без света
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Взрыв газопровода в районе Дамаска привел к общему отключению электричества в Сирии, сообщает государственное телевидение со ссылкой на министерство энергетики, в миннефти не исключают, что это мог быть теракт, пишет УНН со ссылкой на сирийское агентство SANA.
“Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии”, — передает телевидение слова министра электроэнергии Сирии Зухейра Харбутли.
Как отмечает телевидение, министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем заявил, что взрыв на газопроводе, снабжающем южный регион страны, “мог быть террористическим актом”.
Министр подчеркнул, что три станции были выведены из строя в результате взрыва. По его словам, специалисты работают над устранением неисправностей и восстановлением электроснабжения.
Как писал УНН, Соединенные Штаты готовят новые санкции против Сирии.