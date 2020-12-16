Після вето Зеленського: Рада ухвалила законопроект про електронні комунікації

“30 вересня цього року був прийнятий Закон України про електронні комунікації. Проте Президент України повернув до Верховної Ради закон про електронні комунікації та запропонував доопрацювати з метою приведення його положень у відповідність до основних законів держави та усунення існуючих прогалин і недоліків. Комітет ВР з питань цифрової трансформації опрацював усі пропозиції Президента України та визнав їх обгрунтованими”, — сказав народний депутат від “Слуги народу”, заступник голови комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.

З його слів, комітет рекомендував народним депутатам ухвалити з необхідними правками відповідний законопроект.

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Як раніше пояснив представник Президента у Конституційному Суді України, народний депутат Федір Веніславський, закон не був підписаний Президентом, і повертається до ВР для повторного розгляду з наступними зауваженнями і пропозиціями.

“Перше — всупереч ст. 92 Конституції України, яка закріпила перелік питань, що визначаються виключно законом України, закон містить посиланням на порядок закріплення певних порядків не законом, а підзаконними нормативно-правовими актами”, — казав він.

Зокрема, з його слів, йдеться про порядок доступу до інформації, розміщеній на електронній регуляторній платформі, та до земельних ділянок та інфраструктури для розгортання, створення та експлуатації електронних телекомунікаційних мереж, а також планування та розвитку власних телекомунікаційних мереж.

“Друге зауваження — Президент України зауважує, що ухвалений парламентом закон також не встановлює вимоги щодо структури власності суб’єктів надання електронних телекомунікаційних мереж та послуг на території України, що може призвести до здійснення такої діяльності фізичними і юридичними особами, зареєстрованими в офшорних юрисдикціях, резидентами країни, визнаною ВРУ державою-агресором, та, відповідно, завдати шкоди національній безпеці України”, — сказав нардеп.

Він зауважив, що з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов, визначених Національною стратегією України, Президент вбачає необхідним збереження існуючого підходу до визначення структури власності визначених суб’єктів. Крім того, сказав Веніславський, Президент вважає неприпустимим неврахування у законі ситуації, що вимагають екстрених дій органів державної влади України у разі загроз національній безпеці, економічному добробуту та правам людини.

“Третє: окремі зауваження стосуються надання права регуляторному органу у сферах електронної комунікації та радіочастотного спектру приймати рішення, які віднесено до виконавчих документів. При цьому, не визначено порядку ухвалення таких рішень, вимог до виконавчих документів, строку пред’явлення їх до виконання, а також порядку захисту прав заявників”, — говорив представник Президента у КСУ.

Він зазначав, що Президент пропонував доопрацювати законопроект для приведення його у відповідність до Основного Закону держави, усунення існуючих прогалин та недоліків шляхом повернення до комітету з цифрової трансформації для доопрацювання.

Так, законопроектом передбачається встановлення повноваження держави щодо управління та регулювання діяльності у сфері електронних комунікацій, а також права, обов’язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами. Також законопроектом встановлюються правові основи діяльності постачальників електронних комунікаційних мереж або послуг.

Після ухвалення документа Президент Володимир Зеленський ветував законопроект, а також надав власні пропозиції до нього.

Нагадаємо, у червні цього року Рада ухвалила за основу законопроект про електронні комунікації.