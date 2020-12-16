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После вето Зеленского: Рада приняла законопроект об электронных коммуникациях

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла проект закона №3014, которым устанавливаются полномочия государства в управлении деятельностью электронных коммуникаций, с предложениями Президента Украины. Соответствующее решение поддержали 228 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

После вето Зеленского: Рада приняла законопроект об электронных коммуникациях

"30 сентября этого года был принят Закон Украины об электронных коммуникациях. Однако Президент Украины вернул в Верховную Раду закон об электронных коммуникациях и предложил доработать с целью приведения его положений в соответствие с основными законами государства и устранения существующих пробелов и недостатков. Комитет ВР по вопросам цифровой трансформации обработал все предложения Президента Украины и признал их обоснованными", - сказал народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

По его словам, комитет рекомендовал народным депутатам принять с необходимыми поправками соответствующий законопроект.

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Как ранее пояснил представитель Президента в Конституционном Суде Украины, народный депутат Федор Вениславский, закон не был подписан Президентом, и возвращается в ВР для повторного рассмотрения со следующими замечаниями и предложениями.

"Первое - вопреки ст. 92 Конституции Украины, закрепившей перечень вопросов, которые определяются исключительно законом Украины, закон содержит ссылку на порядок закрепления определенных порядков не законом, а подзаконными нормативно-правовыми актами", - говорил он.

В частности, по его словам, речь идет о порядке доступа к информации, размещенной на электронной регуляторной платформе, и к земельным участкам и инфраструктуре для развертывания, создания и эксплуатации электронных телекоммуникационных сетей, а также планирования и развития собственных телекоммуникационных сетей.

"Второе замечание - Президент Украины отмечает, что принятый парламентом закон также не устанавливает требования по структуре собственности субъектов предоставления электронных телекоммуникационных сетей и услуг на территории Украины, что может привести к осуществлению такой деятельности физическими и юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных юрисдикциях, резидентами страны, признанной ВРУ государством-агрессором, и, соответственно, нанести ущерб национальной безопасности Украины", - говорил нардеп.

Он отмечал, что с учетом внешнеполитических и внутренних условий, определенных Национальной стратегией Украины, Президент видит необходимым сохранение существующего подхода к определению структуры собственности определенных субъектов. Кроме того, говорил Вениславский, Президент считает недопустимым неучет в законе ситуации, требующей экстренных действий органов государственной власти Украины в случае угроз национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

"Третье: отдельные замечания касаются предоставления права регуляторного органа в сфере электронной коммуникации и радиочастотного спектра принимать решения, которые отнесены к исполнительным документам. При этом, не определен порядок принятия таких решений, требований к исполнительным документам, срок предъявления их к исполнению, а также порядок защиты прав заявителей", - говорил ранее представитель Президента в КСУ.

Он отмечал, что Президент предлагал доработать законопроект для приведения его в соответствие с Основным Законом государства, устранения существующих пробелов и недостатков путем возвращения в комитет по цифровой трансформации для доработки.

Так, законопроектом предусматривается установление возможности государства по управлению и регулированию деятельности в сфере электронных коммуникаций, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, участвующих в данной деятельности или пользующимися электронными коммуникационными услугами. Также законопроектом устанавливаются правовые основы деятельности поставщиков электронных коммуникационных сетей или услуг.

После принятия документа Президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект, а также предоставил свои предложения к нему.

Напомним, в июне этого года Рада приняла за основу законопроект об электронных коммуникациях.

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