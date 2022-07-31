Після ударів ЗСУ окупанти частково відійшли від двох селищ на Запоріжжі – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Російські окупанти відвели особовий склад та техніку з території селищ Верхній Токмак і Чернігівка Запорізької області, наразі там залишаються кілька блокпостів та до сотні військових. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, передає УНН.
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Після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня по місцерозташуванню сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області рашисти відвели особовий склад та техніку на інші позиції. Близько 40 поранених доставили в госпіталь міста Пологи.
З Чернігівки підрозділи вивели практично в повному складі. Наразі поблизу населеного пункту залишаються кілька блок-постів та не більше 100 військових. Решту окупантів разом з технікою розподілено по містах Токмак та Бердянськ.
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"Під час виходу з населених пунктів рашисти намагаються створити враження про планову ротацію. Насправді ж, окупанти мають намір повністю залишити селище і розпочали мінування під’їзних доріг", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що російські окупанти зосередяться на наступах на Бахмут та навколо Донецька.