После ударов ВСУ оккупанты частично отошли от двух поселков в Запорожской области – разведка

Детали

После ударов ВСУ в ночь на 29 июля по месторасположению сил оккупантов вблизи поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области рашисты отвели личный состав и технику на другие позиции. Около 40 раненых были доставлены в госпиталь города Пологи.

Из Черниговки подразделения вывели практически в полном составе. Сейчас вблизи населенного пункта остаются несколько блокпостов и не более 100 военных. Остальные оккупанты вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск.

Цитата

"При выходе из населенных пунктов рашисты пытаются создать впечатление о плановой ротации. На самом же деле, оккупанты намерены полностью покинуть поселок и начали минирование подъездных дорог", – говорится в сообщении.

Напомним

Институт изучения войны (ISW) предполагает, что российские оккупанты сосредоточятся на наступлениях на Бахмут и вокруг Донецка.