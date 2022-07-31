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Інститут вивчення війни: окупанти зосередяться у напрямку Бахмута та навколо Донецька

Інститут вивчення війни: окупанти зосередяться у напрямку Бахмута та навколо Донецька

Київ • УНН

 • 213936 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що російські окупанти зосередяться на наступах на Бахмут та навколо Донецька, передає УНН.

Деталі

ISW пише, що, ймовірно, російські окупанти віддають перевагу наступальним операціям у напрямку Бахмута та навколо міста Донецька за рахунок зусиль із взяття Сіверська та Слов’янська.

Як наголошується, російське командування, ймовірно, намагається використати нещодавні досягнення в районі Новолуганського, щоб натиснути на Бахмут зі сходу. Їхні зусилля навколо Донецька, можливо, спрямовані на те, щоб витіснити українські сили з-під артилерійської зони дії міста. Вони також можуть мати на меті отримати якомога більше позицій у Донецькій області до запланованих "референдумів" у вересні.

ISW додає, що дуже малоймовірно, що російські наступальні операції закінчаться захопленням Бахмута чи досягненням успіхів на захід від Донецька, навіть якщо їм вдасться взяти міста Авдіївка та Піски.

Інститут також пише, що ні росія, ні Україна не надали нових доказів щодо причини та відповідальності за загибель українських військовополонених в Оленівській колонії в окупованій Донецькій області. Російські офіційні особи підвищили кількість загиблих до 50 осіб і оприлюднили список загиблих військовополонених.

Українські офіційні особи заявили, що наразі не можуть перевірити список, і закликали до міжнародного розслідування.

ISW зазначає, що не може підтвердити характер і причину інциденту, хоча більш імовірно, що відповідальність за це – на російських силах.

Ключові висновки аналітиків:

  • Російські війська вели наземні штурми навколо Бахмута та околиць міста Донецька, а також на південний захід від Ізюма. Один штурм на схід від Бахмута досяг обмежених успіхів.
  • Окупанти не проводили наземних штурмів біля Сіверська, що свідчить про те, що вони депріоритезують операції в цьому районі.
  • Супутникові знімки показали, що російські підкріплення зосереджені біля українського кордону на наземній лінії зв’язку, що веде в бік Ізюма.
  • Українські війська превентивними артилерійськими ударами зірвали російський штурм у Херсонській області.
  • Українські офіційні особи стверджують, що пошкодження залізничного мосту через Дніпро біля Херсона унеможливило російські війська поповнювати свої позиції на західному березі річки залізницею.

Супутникові знімки з геолокацією показали нарощування російської армії в період з 19 червня по 28 липня в Уразово Бєлгородської області, за 12 км на схід від кордону.

Зазначається, що можливо, російські війська збільшують кількість військової техніки в цьому районі, щоб підтримати наступ із Ізюма на захід, оскільки накопичення знаходиться лише за 55 км на північний схід від російських наземних ліній зв’язку в Куп’янську, які з’єднуються як з Ізюмом, так і з населеними пунктами на південь від міста Харкова.

Інститут пише, що 30 липня в Херсонському державному університеті російська окупаційна влада провела запланований форум "Ми разом з росією", продовжуючи створювати умови для проведення фальсифікованого референдуму на окупованих територіях Херсонської області.

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