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Після слів Третьякової про Полякова з чату "Слуги народу" видалилося близько 15 нардепів

Після слів Третьякової про Полякова з чату "Слуги народу" видалилося близько 15 нардепів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Після вислову народної депутатки Галини Третьякової про смерть Антона Полякова з чату “Слуги Народу” видалилось близько 15 нардепів. Про це у кулуарах журналістам заявив народний депутат від СН, заступник голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Я і ще десь, мабуть, 15 колег, взагалі видалилися з цього чату. Я вважаю, якщо в чаті починають таке писати, то в принципі він не потрібен”, — заявив Качура.

Деталі

Зокрема, щодо покарання, Качура відзначив, що це точно не може обійтися вибаченням.

Контекст

Під час засідання в Раді сьогодні депутат від групи “Партія “За майбутнє” Ігор Палиця заявив, що депутат від “Слуги народу” Галина Третьякова у партійному чаті “Слуг народу” відреагувала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявивши, що відтепер “стало на одного ворога менше”.

Своєю чергою Третьякова відреагувала заявою, що “коли люди, які боряться за свободу слова, яка гарантована кожній людині в залі Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь платки на рота, то мені здається, що "ганьба“ це вам”. Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що до регламентного комітету направили листа про відсторонення Третьякової від засідань на 5 днів.

33-річного народного депутата Антона Полякова у ніч на 8 жовтня виявили мертвим, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”.

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