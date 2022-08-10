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Після шести місяців війни Україна не вірить, що рф виконає будь-які домовленості – Подоляк

Після шести місяців війни Україна не вірить, що рф виконає будь-які домовленості – Подоляк

Київ • УНН

 • 92531 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. За шість місяців повномасштабного вторгнення в Україну росія продемонструвала нехтування законами війни та відсутність гуманного ставлення до мирного населення на окупованих територіях, тому немає жодної віри, що вона виконає будь-які досягнуті домовленості. Про це у коментарі ВВС заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, передає УНН з посиланням на сайт ОПУ.

Деталі

За словами Подоляка, зараз між Києвом і москвою фактично немає мирних переговорів.

"Є лише треки щодо обміну тілами та військовополоненими", – сказав він.

Радник керівника ОПУ зазначив, що росія не дотримується правил ведення війни та гуманного ставлення до мирного населення на окупованих територіях України.

"Після шести місяців цієї війни ми не можемо продовжувати вірити, що рф виконає будь-які домовленості", – наголосив Подоляк.

Він додав, що українська сторона повернеться до переговорів з росією, коли буде видно реалістичну відправну точку замість кремлівського ультиматуму та наміру анексувати всі окуповані території.

За словами Подоляка, метою України є відновлення державних кордонів, які існували станом на березень 2014 року, включно з анексованим росією Кримом. Інакше стійкого миру не буде, резюмував він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що якщо окупанти підуть шляхом псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом.

Окрім того, Зеленський зазначав, що заяви росії про нібито готовність до переговорів, це звичайна брехня. рф не пропонує ніякий діалог, а пропонує Україні здатися.

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