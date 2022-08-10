После шести месяцев войны Украина не верит, что рф выполнит какие-либо договоренности – Подоляк

Детали

По словам Подоляка, сейчас между Киевом и москвой фактически нет мирных переговоров.

"Есть только треки по обмену телами и военнопленными", – сказал он.

Советник руководителя ОПУ отметил, что россия не соблюдает правила ведения войны и гуманное отношение к мирному населению на оккупированных территориях Украины.

"После шести месяцев этой войны мы не можем продолжать верить, что рф выполнит какие-либо договоренности", – подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что украинская сторона вернется к переговорам с россией, когда будет видна реалистическая отправная точка вместо кремлевского ультиматума и намерения аннексировать все оккупированные территории.

По словам Подоляка, целью Украины является восстановление государственных границ, которые существовали по состоянию на март 2014 года, включая аннексированный россией Крым. Иначе устойчивого мира не будет, резюмировал он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если оккупанты пойдут по пути псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром.

Кроме того, Зеленский отмечал, что заявления россии о якобы готовности к переговорам, это обычная ложь. рф не предлагает никакой диалог, а предлагает сдаться Украине.