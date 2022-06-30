Після ракетного удару по Кременчуку: у київських ТРЦ заборонили роботу дитячих майданчиків

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"На сьогодні прийнято рішення військовою адміністрацією Києва, уже є заборона на роботу дитячих майданчиків, розважальних площадок саме у торговельних центрах. Порада від рятувальників - не користуватися по можливості такими об'єктами. Краще скористатися тими, де є укриття або поблизу є укриття", - зазначила Водолага.

Нагадаємо

27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по торговельному центру у місті Кременчук. З дальніх бомбардувальників Ту-22 М3 випустили ракети Х-22.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні показав момент російського удару по ТЦ у Кременчуці.

Відомо про понад 20 загиблих.

Кількість жертв могла би бути значно меншою, якби українці не нехтували повітряною тривогою, а торгівельні центри забезпечували евакуацію відвідувачів.