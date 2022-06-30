После ракетного удара по Кременчугу: в киевских ТРЦ запретили работу детских площадок
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. В киевских торгово-развлекательных центрах запретили работу детских площадок. Такое решение приняли после ракетного удара по ТЦ “Амстор” в городе Кременчуг. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила руководитель пресс-службы управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага, передает УНН.
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"На сегодняшний день принято решение военной администрацией Киева, уже есть запрет на работу детских площадок, развлекательных площадок именно в торговых центрах. Совет от спасателей - не пользоваться по возможности такими объектами. Лучше воспользоваться теми, где есть укрытие или поблизости есть укрытие", – отметила Водолага.
Напомним
27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг. Из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 выпустили ракеты Х-22.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении показал момент российского удара по ТЦ в Кременчуге.
Известно более 20 погибших.
Количество жертв могло бы быть значительно меньше, если бы украинцы не пренебрегали воздушной тревогой, а торговые центры обеспечивали эвакуацию посетителей.