Після ракетного удару на Одещині врятували "пухнастиків": вони шукають сім’ю

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"Другий день цим малюкам комфортно біля наших рятувальників, проте роботи завершаться, а забрати їх з собою ми не можемо. На місці ракетного удару в смт Сергіівка, біля намету рятувальників, ви можете забрати це круте песко і пухнастика, і стати трохи щасливішими", - зазначили у ДСНС.

Доповнення

1 липня росіяни вдарили по житловому будинку у селищі Сергіївка на Одещині протикорабельною крилатою ракетою. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що удар російських окупантів по Одещині забрав життя вже 21 людини.