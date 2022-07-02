После ракетного удара в Одесской области спасли "пушистиков": они ищут семью
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Спасенные после ракетного удара по Одесской области животные ищут семью, сообщили в ГСЧС Украины, обнародовав фото, пишет УНН.
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"Второй день этим малышам комфортно у наших спасателей, однако работы завершатся, а забрать их с собой мы не можем. На месте ракетного удара в пгт Сергиевка, у палатки спасателей, вы можете забрать этого крутого песика и пушистика, и стать немного более счастливыми", - отметили в ГСЧС.
Дополнение
1 июля россияне ударили по жилому дому в поселке Сергеевка в Одесской области противокорабельной крылатой ракетой. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что удар российских оккупантов по Одесской области унес жизни уже 21 человека.