Після пожежі на Білоцерківщині виявили тіло чоловіка

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7 листопада о 19:26 до поліції надійшло повідомлення від рятувальників про загорання приватного будинку. Під час гасіння полум'я у домі виявили тіло 72-річного господаря, який мав проблеми зі здоров'ям та труднощі з пересуванням.

За попередніми даними причиною пожежі могло стати коротке замикання. Зараз поліцейські Київщини встановлюють усі обставини цієї трагічної події у Винарівці.

Також вчора в Білоцерківському районі сталось займання і в приміщенні цукрового заводу. Слідчо-оперативна група з’ясовує обставини пожежі.

Додамо

Голова облполіції показав уламки російської ракети, яку збили сили ППО у Київській області.