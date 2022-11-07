После пожара в Белоцерковском районе обнаружили тело мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Начальником областной полиции Андрей Небитов в своем Telegram опубликовал последствия пожара в Белоцерковском районе. Среди обломков частного дома обнаружили тело мужчины, передает УНН.
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7 ноября в 19:26 в полицию поступило сообщение от спасателей о возгорании частного дома. Во время тушения пламени в доме обнаружили тело 72-летнего хозяина, у которого были проблемы со здоровьем и трудности с передвижением.
По предварительным данным причиной пожара могло стать короткое замыкание. Сейчас полицейские Киевской области устанавливают все обстоятельства этого трагического события в Винаровке.
Также вчера в Белоцерковском районе произошло возгорание и в помещении сахарного завода. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства пожара.
Добавим
Председатель облполиции показал обломки российской ракеты, сбитой силами ПВО в Киевской области.