Після отруєння грибами в Одесі померла 18-річна дівчина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Жителька Умані померла в одеській клінічній лікарні після отруєння грибами. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДУ "Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України".
"В місті Одесі 12 жовтня у міській клінічній лікарні №11 померла мешканка міста Умань, в якої вживання грибів, зібраних в лісах Уманського району, викликало загострення цукрового діабету, кетоацидозну кому, що призвело до смерті 18-річної дівчини", - повідомили в установі.
Загалом з початку жовтня, за даними центру, в області зареєстровані три випадки вживання грибів, внаслідок чого на лікарняні ліжка потрапили 5 осіб, з них одна 6-річна дитина.
Так, сім’я з Чорноморська збирала білі гриби, маслюки, зеленушки в лісі Цюрюпинського району Херсонської області, проте ніби "добрі" гриби викликали отруєння у всіх членів родини та їх госпіталізацію.
"Маленька дитина і досі перебуває на лікуванні в місті Києві в Національній спеціалізованій дитячій лікарні "Охматдит", - додали в установі.
Крім того, є ще один летальний випадок - житель Березівського району збирав гриби, звіряючись з малюнками.
"У результаті до його кошика потрапила бліда поганка, вживання якої призвело до тяжкого отруєння, яке закінчилося летально", - зазначили у лабораторному центрі.
Нагадаємо, на Херсонщині від отруєння грибами помер батько та його 8-річна донька.