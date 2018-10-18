После отравления грибами в Одессе умерла 18-летняя девушка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Жительница Умани умерла в одесской клинической больнице после отравления грибами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ "Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".
"В городе Одессе 12 октября в городской клинической больнице №11 умерла жительница города Умань, у которой употребление грибов, собранных в лесах Уманского района, вызвало обострение сахарного диабета, кетоацидозную кому, что привело к смерти 18-летней девушки", - сообщили в учреждении.
Всего с начала октября, по данным центра, в области зарегистрированы три случая употребления грибов, в результате чего на больничные койки попали 5 человек, из них один 6-летний ребенок.
Так, семья из Черноморска собирала белые грибы, маслята, зеленушки в лесу Цюрупинского района Херсонской области, однако как бы "хорошие" грибы вызвали отравление у всех членов семьи и их госпитализировали.
"Маленький ребенок до сих пор находится на лечении в городе Киеве в Национальной специализированной детской больнице "Охматдет", - добавили в учреждении.
Кроме того, есть еще один летальный случай - житель Березовского района собирал грибы, сверяясь с рисунками.
"В результате в его корзину попала бледная поганка, употребление которой привело к тяжелому отравлению, которое закончилось летально", - отметили в лабораторном центре.
Напомним, в Херсонской области от отравления грибами умер отец и его 8-летняя дочь.