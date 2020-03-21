Після оголошення надзвичайної ситуації у Дніпрі провели дезінфекцію вулиць
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Проти ночі на 21 березня пожежно-рятувальна техніка Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області була залучена до проведення розпилення спеціального дезінфікуючого розчину по найбільших вулицях міста Дніпро, зокрема на проспектах Дмитра Яворницького, Слобожанському та Проспекті Свободи. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Для дезінфекції вулиць міста використовувалась дезінфекційна суміш на основі порошку СФ-2У та води. Цей порошок є активною речовиною, яка застосовується підрозділами ДСНС, Збройних сил України для проведення спеціальної обробки, майна, транспорту та одягу при застосуванні зброї масового ураження.
Водний розчин з порошком не пошкоджує будівельні матеріали, деревину, лакофарбові вироби, не призводить до корозії металів та забезпечує надійний змив органічних та неорганічних речовин з будь яких поверхонь.
Зазначений реагент є цілком безпечним для людей і тварин.
Всі екстрені служби Дніпропетровщини в цілодобовому режимі боряться з вірусом COVID-19.
Також, варто знати, що від 20 березня, на Дніпропетровщині введено режим надзвичайної ситуації. Рішення прийняли на позачерговому засіданні Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. На такі заходи пішли, аби не допустити подальшої епідемії коронавірусу в регіоні.
Для мобілізації сил і засобів цивільного захисту в області створили координаційну групу. Туди увійшли керівники ДСНС області, Нацполіції, транспортні та інші служби.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині оголосили надзвичайну ситуацію.