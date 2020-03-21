Після оголошення надзвичайної ситуації у Дніпрі провели дезінфекцію вулиць

КИЇВ. 21 березня. УНН. Проти ночі на 21 березня пожежно-рятувальна техніка Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області була залучена до проведення розпилення спеціального дезінфікуючого розчину по найбільших вулицях міста Дніпро, зокрема на проспектах Дмитра Яворницького, Слобожанському та Проспекті Свободи. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.