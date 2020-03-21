После объявления чрезвычайной ситуации в Днепре провели дезинфекцию улиц
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В ночь на 21 марта пожарно-спасательная техника Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области была привлечена к проведению распыления специального дезинфицирующего раствора по крупнейшим улицах города Днепр, в частности на проспектах Дмитрия Яворницкого, Слобожанском и Проспекте Свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Для дезинфекции улиц города использовалась дезинфекционная смесь на основе порошка СФ-2У и воды. Этот порошок является активным веществом, которая применяется подразделениями ГСЧС, Вооруженных сил Украины для проведения специальной обработки, имущества, транспорта и одежды при применении оружия массового поражения.
Водный раствор с порошком не повреждает строительные материалы, древесину, лакокрасочные изделия, не приводит к коррозии металлов и обеспечивает надежную смыв органических и неорганических веществ с любых поверхностей.
Указанный реагент является безопасным для людей и животных.
Все экстренные службы Днепропетровской области в круглосуточном режиме борются с вирусом COVID-19.
Также, следует знать, что с 20 марта в Днепропетровской области введен режим чрезвычайной ситуации. Решение приняли на внеочередном заседании Днепропетровской региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На такие меры пошли, чтобы не допустить дальнейшей эпидемии коронавируса в регионе.
Для мобилизации сил и средств гражданской защиты в области создали координационную группу. Туда вошли руководители ГСЧС области, Нацполиции, транспортные и другие службы.
Напомним, в Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию.