После объявления чрезвычайной ситуации в Днепре провели дезинфекцию улиц

КИЕВ. 21 марта. УНН. В ночь на 21 марта пожарно-спасательная техника Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области была привлечена к проведению распыления специального дезинфицирующего раствора по крупнейшим улицах города Днепр, в частности на проспектах Дмитрия Яворницкого, Слобожанском и Проспекте Свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.