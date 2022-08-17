Після низки провалів армії, Москва призначила нового командувача чорноморським флотом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Після низки провалів російської армії на фронті, у Севастополі призначили нового командувача чорноморським флотом росії. Як пишуть росЗМІ, ним став віце-адмірал віктор соколов, передає УНН.
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"Наказ був головкому про його призначення. Членам військової ради пройшло подання. Публічного заходу не було, і, напевно, його і не буде у зв'язку із запровадженим у місті жовтого рівня терористичної небезпеки", – повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела.
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РосЗМІ також повідомляють, що в умовах, коли йде “спеціальна військова операція росії” (війна - ред.), ніхто не зобов'язаний публічно повідомляти про такі призначення.
Уточнюється, що зараз віктор соколов "приймає справи". У чорноморському флоті офіційно цю інформацію наразі не коментують.
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Раніше стало відомо, що після вибухів на аеродромі “Саки” у Криму російський президент звільнив воєначальника, командувача чорноморського флоту ігоря осипова.
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