После ряда провалов армии, Москва назначила нового командующего черноморским флотом

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"Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности", – сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Детали

РосСМИ также сообщают, что в условиях, когда идет “специальная военная операция рф” (война - ред.), никто не обязан публично сообщать о таких назначениях.

Уточняется, что сейчас виктор соколов "принимает дела". В черноморском флоте официально эту информацию пока не комментируют.

Добавим

Ранее стало известно, что после взрывов на аэродроме “Саки” в Крыму российский президент уволил военачальника, командующего черноморского флота россии игоря осипова.

В Генштабе сообщили, что около 30-40% генералов и офицеров, принимавших участие в планировании “специальной военной операции”, отстранены от выполнения служебных обязанностей и находятся под следствием.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что по имеющимся данным, министр обороны рф сергей шойгу и начальник генерального штаба вооруженных сил российской федерации генерал валерий герасимов остаются на должностях исключительно для предотвращения дискредитации высшего военно-политического руководства.