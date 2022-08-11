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После взрыва на аэродроме “Саки” путин уволил командующего черноморского флота рф

Киев • УНН

 • 254115 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. После взрывов на аэродроме “Саки” в Крыму российский президент уволил военачальника, командующего черноморского флота россии игоря осипова. Об этом написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

После взрыва на аэродроме “Саки” путин уволил командующего черноморского флота рф

Цитата

“Сегодня стало известно об увольнении командующего подонка игоря осипова”, – написал Геращенко в своем Telegram.

Детали

Он добавил, что осипова заменит “другой подонок”, вице-адмирал виктор соколов.

Дополнение

В Генштабе в четверг сообщили, что в россии продолжаются репрессивные меры в отношении высшего и старшего офицерского состава вооруженных сил российской федерации из-за провалов стратегических планов на украинском направлении. После взрывов на аэродромах “Саки” и “Зябровка” ожидаются новые кадровые решения относительно руководящего состава.

Около 30-40% генералов и офицеров, принимавших участие в планировании “специальной военной операции”, отстранены от выполнения служебных обязанностей и находятся под следствием.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что по имеющимся данным, министр обороны рф сергей шойгу и начальник генерального штаба вооруженных сил российской федерации генерал валерий герасимов остаются на должностях исключительно для предотвращения дискредитации высшего военно-политического руководства.

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