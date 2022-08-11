После взрыва на аэродроме “Саки” путин уволил командующего черноморского флота рф

Цитата

“Сегодня стало известно об увольнении командующего подонка игоря осипова”, – написал Геращенко в своем Telegram.

Детали

Он добавил, что осипова заменит “другой подонок”, вице-адмирал виктор соколов.

Дополнение

В Генштабе в четверг сообщили, что в россии продолжаются репрессивные меры в отношении высшего и старшего офицерского состава вооруженных сил российской федерации из-за провалов стратегических планов на украинском направлении. После взрывов на аэродромах “Саки” и “Зябровка” ожидаются новые кадровые решения относительно руководящего состава.

Около 30-40% генералов и офицеров, принимавших участие в планировании “специальной военной операции”, отстранены от выполнения служебных обязанностей и находятся под следствием.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что по имеющимся данным, министр обороны рф сергей шойгу и начальник генерального штаба вооруженных сил российской федерации генерал валерий герасимов остаются на должностях исключительно для предотвращения дискредитации высшего военно-политического руководства.