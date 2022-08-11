После взрыва на аэродроме “Саки” путин уволил командующего черноморского флота рф
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. После взрывов на аэродроме “Саки” в Крыму российский президент уволил военачальника, командующего черноморского флота россии игоря осипова. Об этом написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.
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“Сегодня стало известно об увольнении командующего подонка игоря осипова”, – написал Геращенко в своем Telegram.
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Он добавил, что осипова заменит “другой подонок”, вице-адмирал виктор соколов.
Дополнение
В Генштабе в четверг сообщили, что в россии продолжаются репрессивные меры в отношении высшего и старшего офицерского состава вооруженных сил российской федерации из-за провалов стратегических планов на украинском направлении. После взрывов на аэродромах “Саки” и “Зябровка” ожидаются новые кадровые решения относительно руководящего состава.
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