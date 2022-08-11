Після вибуху на аеродромі "Саки" путін звільнив командувача чорноморського флоту росії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Після вибухів на аеродромі Саки в Криму російський президент звільнив воєначальника, командувача чорноморського флоту росії ігоря осипова. Про це написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє УНН.
Цитата
"Сьогодні стало відомо про звільнення командувача покидька ігоря осипова", - написав Геращенко у своєму Telegram.
Деталі
Він додав, що Осипова замінить "інший покидьок", віце-адмірал – віктор соколов.
Доповнення
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