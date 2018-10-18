Після наради Афганістан-НАТО в Кандагарі сталася стрілянина: постраждали громадяни США

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Начальник поліції Кандагара Абдул Разік був убитий, а двоє американських громадян отримали поранення у четвер під час стрілянини в офісі губернатора афганського міста незабаром після візиту генерала армії Сполучених Штатів, командувача “Місії рішучої підтримки НАТО та Сили США — Афганістан” Остіна Скотта Міллера, передає УНН з посиланням на The National.