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Після наради Афганістан-НАТО в Кандагарі сталася стрілянина: постраждали громадяни США

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Начальник поліції Кандагара Абдул Разік був убитий, а двоє американських громадян отримали поранення у четвер під час стрілянини в офісі губернатора афганського міста незабаром після візиту генерала армії Сполучених Штатів, командувача “Місії рішучої підтримки НАТО та Сили США — Афганістан” Остіна Скотта Міллера, передає УНН з посиланням на The National.

У результаті інциденту два громадянина США отримали поранення, повідомив прес-секретар НАТО. За його словами, під час інциденту загинув також місцевий оператор.

Командир Місії підтримки НАТО в Афганістані Остін Міллер не постраждав, пише видання.

“Сьогодні в кандагарському палаці сталася надзвичайна подія. За попередніми повідомленнями, інцидент стався між афганцями. Два американці були поранені під час перестрілки, і вони були евакуйовані медичними працівниками”, — сказав представник НАТО в афганській місії полковник Кнут Петерс.

Місцеві жителі в Кандагарі повідомили, що почули гучний вибух, а потім звуки стрілянини.

Генерал Разік, відомий як один з найвпливовіших представників силових структур на півдні Афганістану, був відомий нехтуванням правилами та порушенням прав людини, але також стояв за відносною стабільністю країни, що залишалась вільною від Талібану, пише видання.

Як повідомляв УНН, минулого тижня у провінції Тахар на північному сході Афганістану стався вибух на передвиборчому мітингу. Щонайменше 22 людини загинули та ще 36 дістали поранення.

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