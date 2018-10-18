После совещания Афганистан-НАТО в Кандагаре произошла стрельба: пострадали граждане США
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Начальник полиции Кандагара Абдул Разик был убит, а двое американских граждан получили ранения в четверг во время стрельбы в офисе губернатора афганского города вскоре после визита генерала армии Соединенных Штатов, командующего "Миссии решительной поддержки НАТО и Силы США - Афганистан" Остина Скотта Миллера, передает УНН со ссылкой на The National.
В результате инцидента два гражданина США получили ранения, сообщил пресс-секретарь НАТО. По его словам, во время инцидента погиб также местный оператор.
Командир Миссии поддержки НАТО в Афганистане Остин Миллер не пострадал, пишет издание.
"Сегодня в кандагарском дворце произошло чрезвычайное происшествие. По предварительным сообщениям, инцидент произошел между афганцами. Два американца были ранены во время перестрелки, и они были эвакуированы медицинскими работниками", - сказал представитель НАТО в афганской миссии полковник Кнут Петерс.
Местные жители в Кандагаре сообщили, что услышали громкий взрыв, а затем звуки стрельбы.
Генерал Разик, известный как один из самых влиятельных представителей силовых структур на юге Афганистана, был известен пренебрежением правилами и нарушением прав человека, но также стоял за относительной стабильностью страны, которая оставалась свободной от Талибана, пишет издание.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана произошел взрыв на предвыборном митинге. По меньшей мере 22 человека погибли и еще 36 получили ранения.