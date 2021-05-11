Після масового вбивства у Казані - МВС РФ видалило ролик, у якому йдеться про "зниження злочинності"

Деталі

Публікацію ролика приурочили до 60-річного ювілею глави МВС РФ Володимира Колокольцева. На записі фігурує футболіст з написом “Поліція” на спині, який без зупинки забиває голи. Одночасно в ролику з’являються повідомлення про те, що з 2010 року в Росії знизилися вулична злочинність і смертність в дорожніх аваріях, а послуги МВС стали доступні онлайн.

Як написав анонімний Telegram-канал “Силовики”, представляючи ролик, під керівництвом Колокольцева “російські поліцейські одна за одною здобувають „сухі“ перемоги над злочинцями”.

Після публікації ролика стали звучати пропозиції видалити запис, зокрема, про це написав Telegram-канал “Нещадний піарник”.

Readovka зазначила, що “МВС вирішило видалити вітальний ролик тільки після того, як на нього звернули увагу телеграм-канали”.

У пресслужбі МВС РФ повідомили виданню “Підйом”, що не знали про зникнення відео, тому поки не можуть пояснити причину того, що відбувається.

Контекст

Вранці 11 травня 19-річний Ільназ Галявієв влаштував масове вбивство в школі № 175 в Казані, в якій він раніше вчився. Галявієв відкрив стрілянину по учнях з рушниці Hatsan Escort, яку легально купив за місяць до цього. В результаті нападу загинули вісім школярів і вчителька, більше 20 осіб отримали поранення. Галявієв добровільно здався поліції.