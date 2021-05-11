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После массового убийства в Казани - МВД РФ удалило ролик, в котором говорится о "снижении преступности"

Киев • УНН

 • 23243 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Из сети пропала видеозапись МВД РФ о снижении преступности, которая разошлась в интернете примерно за час до того, как утром 11 мая в школе № 175 в Казани произошло массовое убийство. Внимание на это обратило издание Readovka, передает УНН.

После массового убийства в Казани - МВД РФ удалило ролик, в котором говорится о "снижении преступности"

Детали

Публикацию ролика приурочили к 60-летнему юбилею главы МВД РФ Владимира Колокольцева. На записи фигурирует футболист с надписью “Полиция” на спине, который без остановки забивает голы. Одновременно в ролике появляются сообщения о том, что с 2010 года в России снизились уличная преступность и смертность в дорожных авариях, а услуги МВД стали доступны онлайн.

Как написал анонимный Telegram-канал “Силовики”, представляя ролик, под началом Колокольцева “российские полицейские одна за другой одерживают „сухие“ победы над преступниками”.

После публикации ролика стали звучать предложения удалить запись, в частности, об этом написал Telegram-канал “Беспощадный пиарщик”.

Readovka отметила, что “МВД решило удалить поздравительный ролик только после того, как на него обратили внимание телеграм-каналы”.

В пресс-службе МВД РФ сообщили изданию “Подъем”, что не знали об исчезновении видео, поэтому пока не могут объяснить причину происходящего.

Контекст

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил массовое убийство в школе № 175 в Казани, в которой он раньше учился. Галявиев открыл стрельбу по ученикам из ружья Hatsan Escort, которое легально купил за месяц до этого. В результате нападения погибли восемь школьников и учительница, более 20 человек получили ранения. Галявиев добровольно сдался полиции.

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