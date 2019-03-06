Після критики холдинг JPMorgan оголосив про припинення фінансування приватних в'язниць
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Американський фінансовий холдинг JPMorgan Chase вирішив припинити фінансування індустрії приватних в’язниць через критику. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву компанії, передає УНН.
“У JPMorgan Chase є усталений процес оцінки секторів, які ми обслуговуємо, — заявив представник компанії Ендрю Грей. — В рамках цього процесу ми більше не будемо фінансувати індустрію приватних в’язниць”.
Холдинг критикували за надання кредитів CoreCivic і GEO Group — компаніям, які володіють та управляють в’язницями і центрами імміграції по всій країні.
У GEO Group рішення JPMorgan порахували політично мотивованим. Там підкреслили, що компанія ніколи не управляла об’єктами, де утримуються неповнолітні, які могли бути розлучені з батьками. У CoreCivic також заявили, що розчаровані рішенням банку, який зіграв “важливу роль в створенні кращих умов для ув’язнених”.
Фінансуванням приватних тюремних компаній, крім JPMorgan, також займаються Bank of America і Wells Fargo. У січні остання оголосила про скорочення контрактів з індустрією в рамках процесу “управління соціальними ризиками”, передає Reuters. У Bank of America від коментарів відмовилися, повідомляє Bloomberg.
Як зазначав УНН, у Франції поліція пішла на штурм в’язниці після нападу ув’язненого на охорону.