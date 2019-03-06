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После критики холдинг JPMorgan объявил о прекращении финансирования частных тюрем

После критики холдинг JPMorgan объявил о прекращении финансирования частных тюрем

Киев  •  УНН

 • 7148 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Американский финансовый холдинг JPMorgan Chase решил прекратить финансирование индустрии частных тюрем из-за критики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании, передает УНН.

“У JPMorgan Chase есть устоявшийся процесс оценки секторов, которые мы обслуживаем, — заявил представитель компании Эндрю Грей. — В рамках этого процесса мы больше не будем финансировать индустрию частных тюрем”.

Холдинг критиковали за предоставление кредитов CoreCivic и GEO Group — компаниям, которые владеют и управляют тюрьмами и центрами иммиграции по всей стране.

В GEO Group решение JPMorgan посчитали политически мотивированным. Там подчеркнули, что компания никогда не управляла объектами, где содержатся несовершеннолетние, которые могли быть разлучены с родителями. В CoreCivic также заявили, что разочарованы решением банка, который сыграл “важную роль в создании лучших условий для заключенных”.

Финансированием частных тюремных компаний, помимо JPMorgan, также занимаются Bank of America и Wells Fargo. В январе последняя объявила о сокращении контрактов с индустрией в рамках процесса “управления социальными рисками”, передает Reuters. В Bank of America от комментариев отказались, сообщает Bloomberg.

Как отмечал УНН, во Франции полиция пошла на штурм тюрьмы после нападения заключенного на охрану.

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