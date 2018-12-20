Після голосування за перейменування УПЦ МП у Раді побилися нардепи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Верховній Раді після голосування щодо перейменування УПЦ МП сталася бійка між народними депутатами Нестором Шуфричем і Юрієм Березою, передає кореспондент УНН.
Бійка сталася після голосування парламенту щодо перейменування УПЦ МП.
Так, нардеп від фракції "Опозиційний блок" Нестор Шуфрич зірвав плакат, що висів на трибуні Верховної Ради, після чого нардеп від фракції "Народний фронт" Юрій Береза вдарив Шуфрича в обличчя. Зав'язалась сутичка.
В ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН Шуфрич пояснив, що зірвав плакат з трибуни Верховної Ради тому, що "він його обурив".
"Він мене обурив. Мене обурила сама присутність плакатів на головній трибуні країни в принципі", – сказав Шуфрич.
На запитання, чи в такому разі обурював його плакат щодо звільнення Надії Савченко, який раніше висів на трибуні парламенту, Шуфрич відповів, що підтримував Савченко.
"Я підтримував Надію Савченко, і це було питання захисту людини. А коли плюмажать громадянина України, який, до речі, для тих самих представників "Народного фронту", людей, які були в полоні і повернулися додому, зробив багато. Я таке не підтримую", – зазначив нардеп.
Він додав, що не збирається подавати заяву в правоохоронні органи.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект №5309, яким заборонила УПЦ МП називатися українською. "За" відповідний документ проголосувало 240 народних депутатів.
Зазначимо, що сьогодні віряни Української православної церкви Московського патріархату вийшли під будівлю Верховної Ради через невдоволення перспективою перейменування їхньої церкви.