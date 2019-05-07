Після авіакатастрофи в Шереметьєво госпіталізовано 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Після авіакатастрофи SSJ 100 в Шереметьєво госпіталізовано 10 людей. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на медичні служби, передає УНН.
"Вранці в НДІ ім. Н. В. Скліфосовського госпіталізована жінка", - сказав співрозмовник агентства.
Таким чином, на даний момент всього після авіакатастрофи госпіталізовано 10 осіб.
Як повідомляв УНН, літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот" 5 травня здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. В "Аерофлоті" заявили про спалах двигуна після посадки.
У СК РФ заявляли, що в результаті катастрофи літака SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво загинула 41 людина. Слідчий комітет Росії назвав основні версії авіакатастрофи в Шереметьєво - недостатня кваліфікація пілотів і диспетчерів, несправність літака або несприятливі метеоумови.