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Після авіакатастрофи в Шереметьєво госпіталізовано 10 людей

Після авіакатастрофи в Шереметьєво госпіталізовано 10 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Після авіакатастрофи SSJ 100 в Шереметьєво госпіталізовано 10 людей. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на медичні служби, передає УНН. 

"Вранці в НДІ ім. Н. В. Скліфосовського госпіталізована жінка", - сказав співрозмовник агентства.

Таким чином, на даний момент всього після авіакатастрофи госпіталізовано 10 осіб.

Як повідомляв УНН, літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот" 5 травня здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. В "Аерофлоті" заявили про спалах двигуна після посадки.

У СК РФ заявляли, що в результаті катастрофи літака SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво загинула 41 людина. Слідчий комітет Росії назвав основні версії авіакатастрофи в Шереметьєво - недостатня кваліфікація пілотів і диспетчерів, несправність літака або несприятливі метеоумови.

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