После авиакатастрофы в Шереметьево госпитализированы 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. После авиакатастрофы SSJ 100 в Шереметьево госпитализированы 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы, передает УНН.
“Утром в НИИ им. Н. В. Склифосовского госпитализирована женщина”, — сказал собеседник агентства.
Таким образом, на данный момент всего после авиакатастрофы госпитализированы 10 человек.
Как сообщал УНН, самолет SSJ-100 авиакомпании “Аэрофлот” 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В “Аэрофлоте” заявили о вспышке двигателя после посадки.
В СК РФ заявляли, что в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Следственный комитет России назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево — недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия.