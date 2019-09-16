Після 22 вересня Сміла може залишитися без води
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. КП “ВодГео” заборгувало більше 1,7 млн грн ПАТ “Черкасиобленерго”, через що, місто Сміла може залишитися без води. Про це УНН розповів директор КП “ВодГео” Леонід Грищенко.
“Борг у нас зараз 1,7 млн грн. У нас є лист, що вони до 22 числа відтермінували погашення. Ми сподіваємося, що розрахуємося. Не розрахуємося — будемо відключати”, — сказав він.
За його словами, якщо будуть відключать воду, то усюди, включаючи соціальні установи: лікарні, школи, дитсадки.
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“Ми будемо розмовляти, щоб не відключали лікарні, якщо вони підуть нам назустріч”, — розповів Грищенко.
Він також додав, що незабаром буде сесія міської ради, яка повинна виділити кошти на погашення боргів.
Нагадаємо, у першій половині листопада 2018 року у Смілі через відсутність опалення, зокрема, проблеми з газопостачанням, був призупинений освітній процес та введено надзвичайну ситуацію.
Наприкінці грудня Сміла почала отримувати газ від “Нафтогазу”.