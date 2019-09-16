После 22 сентября Смела может остаться без воды

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 58292 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111276 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103121 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110170 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119615 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148258 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148648 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140457 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187807 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116741 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:47 • 127319 просмотра
Актуальное
После 22 сентября Смела может остаться без воды

После 22 сентября Смела может остаться без воды

Киев  •  УНН

 • 32500 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. КП “ВодГео” задолжало более 1,7 млн грн ПАО “Черкассыоблэнерго”, из-за чего, город Смела может остаться без воды. Об этом УНН рассказал директор КП “ВодГео” Леонид Грищенко.

"Долг у нас сейчас 1,7 млн грн. У нас есть письмо, что они до 22 числа отложили погашение. Мы надеемся, что рассчитаемся. Не рассчитаемся - будем отключать", - сказал он.

По его словам, если будут отключат воду, то всюду, включая социальные учреждения: больницы, школы, детсады.

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"Мы будем разговаривать, чтобы не отключали больницы, если они пойдут нам навстречу", - рассказал Грищенко.

Он также добавил, что вскоре будет сессия городского совета, которая должна выделить средства для погашения долгов.

Напомним, в первой половине ноября 2018 года в Смеле из-за отсутствия отопления, в частности, проблем с газоснабжением, был приостановлен образовательный процесс и введена чрезвычайная ситуация.

В конце декабря Смела начала получать газ от "Нафтогаза".

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