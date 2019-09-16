После 22 сентября Смела может остаться без воды
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. КП “ВодГео” задолжало более 1,7 млн грн ПАО “Черкассыоблэнерго”, из-за чего, город Смела может остаться без воды. Об этом УНН рассказал директор КП “ВодГео” Леонид Грищенко.
"Долг у нас сейчас 1,7 млн грн. У нас есть письмо, что они до 22 числа отложили погашение. Мы надеемся, что рассчитаемся. Не рассчитаемся - будем отключать", - сказал он.
По его словам, если будут отключат воду, то всюду, включая социальные учреждения: больницы, школы, детсады.
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"Мы будем разговаривать, чтобы не отключали больницы, если они пойдут нам навстречу", - рассказал Грищенко.
Он также добавил, что вскоре будет сессия городского совета, которая должна выделить средства для погашения долгов.
Напомним, в первой половине ноября 2018 года в Смеле из-за отсутствия отопления, в частности, проблем с газоснабжением, был приостановлен образовательный процесс и введена чрезвычайная ситуация.
В конце декабря Смела начала получать газ от "Нафтогаза".