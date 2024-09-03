Після російського удару по Полтаві: Вашингтон пообіцяв нову партію військової допомоги Україні
Київ • УНН
Білий дім засудив ракетний удар РФ по Полтаві та пообіцяв збільшити обсяг військової допомоги Україні. США планують посилити протиповітряну оборону Києва та можуть надати крилаті ракети JASSM.
Після ракетного удару росії по Полтаві, у Вашингтоні запевнили, що збільшать обсяг військової допомоги для України. Про це пише УНН з посиланням на CBS News, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що Білий дім засудив смертоносний удар, заявивши, що він показав необхідність терміново посилити протиповітряну оборону Києва.
Цей напад став ще одним жахливим нагадуванням про жорстокість Путіна щодо людей в Україні
Він також підкреслив, що найближчим часом США надішлють Києву більше військової допомоги.
Кількість постраждалих у результаті удару рф по Полтаві зросла до 27103.09.24, 20:00 • 22360 переглядiв
Нагадаємо
У Reuters з'ясували, що США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет JASSM великої дальності, які можуть уражати ціль вглибині рф.