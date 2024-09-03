После российского удара по Полтаве: Вашингтон пообещал новую партию военной помощи Украине

После ракетного удара россии по Полтаве, в Вашингтоне заверили, что увеличат объем военной помощи для Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на CBS News, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Белый дом осудил смертоносный удар, заявив, что он показал необходимость срочно усилить противовоздушную оборону Киева.

Это нападение стало еще одним ужасным напоминанием о жестокости Путина в отношении людей в Украине - сказал журналистам советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби

Он также подчеркнул, что в ближайшее время США пришлют Киеву больше военной помощи.

Кількість постраждалих у результаті удару рф по Полтаві зросла до 271

Напомним,

В Reuters выяснили, что США близки к договоренности о предоставлении Украине крылатых ракет JASSM большой дальности, которые могут поражать цель в глубине РФ.