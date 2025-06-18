Після понад 100 років заборони: у Міннесоті можуть стратити підозрюваного у вбивстві законодавця та замаху на іншого
Київ • УНН
Чоловіка, обвинуваченого у вбивстві колишньої спікерки Палати представників Міннесоти та її чоловіка, можуть стратити. Це перша така справа в штаті за понад 100 років через зміну федеральної політики.
У Міннесоті, де смертна кара була скасована ще у 1911 році, обвинуваченому у вбивстві двох впливових законодавців може загрожувати найвища міра покарання — страта. Хоча така перспектива є винятковою для штату, з новою адміністрацією на федеральному рівні це може стати новою нормою. Про це пише УНН із посиланням на ABCNews.
Деталі
Як повідомляє видання, чоловікові, якого звинувачують у вбивстві колишньої спікерки Палати представників Міннесоти від Демократичної партії Мелісси Хортман та її чоловіка Марка, а також у пораненні сенатора Джона Гоффмана та його дружини, може загрожувати смертна кара - покарання, яке в штаті не застосовували понад сто років.
Венс Боелтер, якого правоохоронці затримали після масштабної операції, наразі перебуває під вартою. Федеральні прокурори висунули проти нього шість обвинувачень, два з яких потенційно передбачають смертну кару.
Чи будемо ми вимагати смертної кари? Ще зарано говорити. Це один із варіантів
Він також повідомив, що напад був ретельно спланований. Боелтер зупинявся біля будинків законодавців і мав список потенційних цілей, який включав десятки демократів, навіть з інших штатів.
Боелтера утримують у в’язниці округу Шерберн, де зазвичай тримають федеральних підозрюваних. Наступна його поява у федеральному суді запланована на 27 червня. Судове переслідування на рівні штату наразі відкладається.
Доповнення
Міннесота скасувала смертну кару ще у 1911 році. Востаннє страту проводили в 1906 році, і вона завершилася невдачею. Але ситуація змінилася після приходу нової федеральної адміністрації. У лютому новий генеральний прокурор Пам Бонді скасувала мораторій на страти, запроваджений за президента Байдена. Відтоді вже у трьох справах прокуратура вимагала смертної кари. І справа Боелтера може стати четвертою.
Федеральна влада взяла на себе ініціативу, хоча державна прокурорка округу Хеннепін Мері Моріарті планувала висунути обвинувачення у понеділок. Замість явки до суду штату, Боелтера привезли до федерального суду в Сент-Полі. Це, ймовірно, спричинило конфлікт юрисдикцій. Моріарті, відома своєю позицією щодо реформування поліції, визнала: "існує напруженість", однак додала: "федеральні чиновники можуть говорити самі за себе".
Попри втручання федеральних прокурорів, Моріарті заявила, що планує далі вести справу на рівні штату й домагатися довічного ув’язнення для Боелтера без права на дострокове звільнення.
Правозахисники попереджають, що справа стане викликом для федеральної влади.
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