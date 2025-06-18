Після понад 100 років заборони: у Міннесоті можуть стратити підозрюваного у вбивстві законодавця та замаху на іншого

У Міннесоті, де смертна кара була скасована ще у 1911 році, обвинуваченому у вбивстві двох впливових законодавців може загрожувати найвища міра покарання — страта. Хоча така перспектива є винятковою для штату, з новою адміністрацією на федеральному рівні це може стати новою нормою. Про це пише УНН із посиланням на ABCNews.

Деталі

Як повідомляє видання, чоловікові, якого звинувачують у вбивстві колишньої спікерки Палати представників Міннесоти від Демократичної партії Мелісси Хортман та її чоловіка Марка, а також у пораненні сенатора Джона Гоффмана та його дружини, може загрожувати смертна кара - покарання, яке в штаті не застосовували понад сто років.

Венс Боелтер, якого правоохоронці затримали після масштабної операції, наразі перебуває під вартою. Федеральні прокурори висунули проти нього шість обвинувачень, два з яких потенційно передбачають смертну кару.

Чи будемо ми вимагати смертної кари? Ще зарано говорити. Це один із варіантів - заявив виконувач обов’язків прокурора США Джозеф Томпсон.

Він також повідомив, що напад був ретельно спланований. Боелтер зупинявся біля будинків законодавців і мав список потенційних цілей, який включав десятки демократів, навіть з інших штатів.

Боелтера утримують у в’язниці округу Шерберн, де зазвичай тримають федеральних підозрюваних. Наступна його поява у федеральному суді запланована на 27 червня. Судове переслідування на рівні штату наразі відкладається.

Доповнення

Міннесота скасувала смертну кару ще у 1911 році. Востаннє страту проводили в 1906 році, і вона завершилася невдачею. Але ситуація змінилася після приходу нової федеральної адміністрації. У лютому новий генеральний прокурор Пам Бонді скасувала мораторій на страти, запроваджений за президента Байдена. Відтоді вже у трьох справах прокуратура вимагала смертної кари. І справа Боелтера може стати четвертою.

Федеральна влада взяла на себе ініціативу, хоча державна прокурорка округу Хеннепін Мері Моріарті планувала висунути обвинувачення у понеділок. Замість явки до суду штату, Боелтера привезли до федерального суду в Сент-Полі. Це, ймовірно, спричинило конфлікт юрисдикцій. Моріарті, відома своєю позицією щодо реформування поліції, визнала: "існує напруженість", однак додала: "федеральні чиновники можуть говорити самі за себе".

Попри втручання федеральних прокурорів, Моріарті заявила, що планує далі вести справу на рівні штату й домагатися довічного ув’язнення для Боелтера без права на дострокове звільнення.

Правозахисники попереджають, що справа стане викликом для федеральної влади.

Присяжні в штаті, який понад століття не застосовував смертної кари, - це зовсім не те саме, що суд у Техасі - зауважив експерт з юридичної школи Університету Святого Томаса Марк Ослер.

Іноді між юрисдикціями існує природна конкуренція, але треба сподіватися, що зрештою всі вони стикаються з однаковою ситуацією, коли йдеться про щось настільки важливе для громадської безпеки, як ця справа – наголосив він.

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