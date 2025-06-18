После более чем 100 лет запрета: в Миннесоте могут казнить подозреваемого в убийстве законодателя и покушении на другого

В Миннесоте, где смертная казнь была отменена еще в 1911 году, обвиняемому в убийстве двух влиятельных законодателей может грозить высшая мера наказания — смертная казнь. Хотя такая перспектива является исключительной для штата, с новой администрацией на федеральном уровне это может стать новой нормой. Об этом пишет УНН со ссылкой на ABCNews.

Детали

Как сообщает издание, мужчине, которого обвиняют в убийстве бывшей спикерки Палаты представителей Миннесоты от Демократической партии Мелиссы Хортман и ее мужа Марка, а также в ранении сенатора Джона Гоффмана и его жены, может грозить смертная казнь - наказание, которое в штате не применяли более ста лет.

Венс Боэлтер, которого правоохранители задержали после масштабной операции, в настоящее время находится под стражей. Федеральные прокуроры выдвинули против него шесть обвинений, два из которых потенциально предусматривают смертную казнь.

Будем ли мы требовать смертной казни? Еще рано говорить. Это один из вариантов - заявил исполняющий обязанности прокурора США Джозеф Томпсон.

Он также сообщил, что нападение было тщательно спланировано. Боэлтер останавливался возле домов законодателей и имел список потенциальных целей, который включал десятки демократов, даже из других штатов.

Боэлтера содержат в тюрьме округа Шерберн, где обычно держат федеральных подозреваемых. Следующее его появление в федеральном суде запланировано на 27 июня. Судебное преследование на уровне штата в настоящее время откладывается.

Дополнение

Миннесота отменила смертную казнь еще в 1911 году. Последний раз казнь проводили в 1906 году, и она завершилась неудачей. Но ситуация изменилась после прихода новой федеральной администрации. В феврале новый генеральный прокурор Пэм Бонди отменила мораторий на казни, введенный при президенте Байдене. С тех пор уже по трем делам прокуратура требовала смертной казни. И дело Боэлтера может стать четвертым.

Федеральные власти взяли на себя инициативу, хотя государственная прокурорка округа Хеннепин Мэри Мориарти планировала выдвинуть обвинения в понедельник. Вместо явки в суд штата, Боэлтера привезли в федеральный суд в Сент-Поле. Это, вероятно, вызвало конфликт юрисдикций. Мориарти, известная своей позицией по реформированию полиции, признала: "существует напряженность", однако добавила: "федеральные чиновники могут говорить сами за себя".

Несмотря на вмешательство федеральных прокуроров, Мориарти заявила, что планирует дальше вести дело на уровне штата и добиваться пожизненного заключения для Боэлтера без права на досрочное освобождение.

Правозащитники предупреждают, что дело станет вызовом для федеральных властей.

Присяжные в штате, который более века не применял смертную казнь, - это совсем не то же самое, что суд в Техасе - заметил эксперт из юридической школы Университета Святого Томаса Марк Ослер.

Иногда между юрисдикциями существует естественная конкуренция, но надо надеяться, что в конце концов все они сталкиваются с одинаковой ситуацией, когда речь идет о чем-то столь важном для общественной безопасности, как это дело – подчеркнул он.

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