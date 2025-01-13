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Після нічної атаки рф дронами на Житомирщині аварійні відключення, споживання світла зросло - Укренерго

Київ • УНН

 • 70274 перегляди

Через зниження температури споживання електроенергії зросло на 7,6% порівняно з минулим робочим днем. Після нічної атаки дронів у Житомирській області введені аварійні відключення.

Споживання електроенергії зросло через зниження температури в усіх регіонах України. Внаслідок нічної дронової атаки російських військ вранці ввели аварійні відключення у Житомирській області, повідомили у НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.

Наслідки обстрілів

"Внаслідок нічної дронової атаки - вранці застосовуються аварійні відключення у Житомирській області. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого ворогом обладнання", - ідеться у повідомленні.

Споживання

"Сьогодні, 13 січня, споживання електроенергії, станом на 9:30, було на 7,6% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 10 січня. Причина такого відчутного зростання – суттєве зниження температури на всій території України", - сказано у повідомленні.

Вказано, що аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Сьогодні з 08:00 до 19:00 є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості – не користуйтесь у цей період потужними електроприладами та не вмикайте в мережу кілька приладів одночасно", - зазначили у компанії.

І наголосили, що "ситуація в енергосистемі може змінюватись", і слід стежити за повідомленнями обленерго.

Над Україною збили 78 зі 110 дронів під час нічної атаки рф13.01.25, 09:07 • 26552 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійнаЕкономіка
ukrenerhoУкренерго
ukrainaУкраїна
zhytomyrЖитомир

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