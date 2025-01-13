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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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После ночной атаки рф дронами в Житомирской области аварийные отключения, потребление света возросло - Укрэнерго

После ночной атаки рф дронами в Житомирской области аварийные отключения, потребление света возросло - Укрэнерго

Киев  •  УНН

 • 8544 просмотра

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Из-за снижения температуры потребление электроэнергии выросло на 7,6% по сравнению с прошлым рабочим днем. После ночной атаки дронов в Житомирской области введены аварийные отключения.

Потребление электроэнергии возросло из-за снижения температуры во всех регионах Украины. В результате ночной дроновой атаки российских войск утром ввели аварийные отключения в Житомирской области, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в понедельник, пишет УНН.

Последствия обстрелов

"В результате ночной дроновой атаки - утром применяются аварийные отключения в Житомирской области. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного врагом оборудования", - говорится в сообщении.

Потребление

"Сегодня, 13 января, потребление электроэнергии, по состоянию на 9:30, было на 7,6% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу, 10 января. Причина такого ощутимого роста - существенное снижение температуры на всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Указано, что аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Сегодня с 08:00 до 19:00 есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, по возможности - не пользуйтесь в этот период мощными электроприборами и не включайте в сеть несколько приборов одновременно", - отметили в компании.

И отметили, что "ситуация в энергосистеме может меняться", и следует следить за сообщениями облэнерго.

Над Украиной сбили 78 из 110 дронов во время ночной атаки рф13.01.25, 09:07 • 17792 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойнаЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина
zhitomirЖитомир

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